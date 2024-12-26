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«Автомобилист» в конце встречи вырвал победу у «Трактора» в уральском дерби

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Брукс Мэйсек с передачи Джесси Блэкера открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте.

На 19-й минуте третьего периода Максим Денежкин вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт в игре.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.