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Автомобилист — Трактор, результат матча 26 декабря 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» в конце встречи вырвал победу у «Трактора» в уральском дерби
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мэйсек (Блэкер) – 30:13 (5x5)     1:1 Кадейкин – 32:52 (5x5)     2:1 Денежкин (Меркли) – 58:51 (5x5)     3:1 Хрипунов (Обидин) – 59:15 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первой двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода Брукс Мэйсек с передачи Джесси Блэкера открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте.

На 19-й минуте третьего периода Максим Денежкин вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт в игре.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

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