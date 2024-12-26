«Барыс» потерпел четвёртое поражение подряд, всухую уступив «Сибири»

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В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте третьей двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Никиты Короткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Рассказов с передач Владислава Кары и Георгия Белоусова удвоил преимущество гостей.

В следующем матче «Барыс» сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». «Сибирь» во Владивостоке встретится с «Адмиралом». Оба матча состоятся в суббботу, 28 декабря.