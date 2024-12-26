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Бурмистров может подписать контракт с московским «Динамо»

Бурмистров может подписать контракт с московским «Динамо»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Александр Бурмистров может подписать контракт с московским «Динамо», стороны находятся в стадии переговоров.

Напомним, форвард в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги не играл. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

В регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных очков. Всего в рамках КХЛ 32-летний нападающий сыграл 484 встречи, где набрал 170 (50+120) очков.

Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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