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Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Автомобилиста» в уральском дерби

Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Автомобилиста» в уральском дерби
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в уральском дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мэйсек (Блэкер) – 30:13 (5x5)     1:1 Кадейкин – 32:52 (5x5)     2:1 Денежкин (Меркли) – 58:51 (5x5)     3:1 Хрипунов (Обидин) – 59:15 (en)    

«Я считаю, что сегодня наш вратарь играл очень хорошо, Зак Фукале держал нас в игре. К сожалению, не повезло, что матч так закончился. В трёх из последних пяти игр мы забивали лишь один гол: когда ваша команда забрасывает лишь одну шайбу, это неустойчивое положение, чтобы забрать победу, большой риск. Не лучший хоккей получился, но сезон длинный, всё придёт», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.

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