Главный тренер «Трактора» Гру высказался о поражении от «Автомобилиста» в уральском дерби

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:3) в уральском дерби.

«Я считаю, что сегодня наш вратарь играл очень хорошо, Зак Фукале держал нас в игре. К сожалению, не повезло, что матч так закончился. В трёх из последних пяти игр мы забивали лишь один гол: когда ваша команда забрасывает лишь одну шайбу, это неустойчивое положение, чтобы забрать победу, большой риск. Не лучший хоккей получился, но сезон длинный, всё придёт», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Это была пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.