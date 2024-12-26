Заварухин оценил домашнюю победу «Автомобилиста» над «Трактором»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Трактором» (3:1) в уральском дерби.

— Дерби есть дерби — хорошие скорости, хорошие моменты, хорошая игра вратарей. В первом периоде вратарь соперника сдержал наш натиск, вытащил 100-процентные моменты. Вова Галкин в нужные моменты выручил нас после контратак. Игра шла до гола, здорово, что при своих болельщиках, которые гнали вперёд, мы забили его и победили. Надо держаться за такую игру, продуктивный хоккей с нашей стороны, Здорово, что забили победный гол.

— Почему не играли Валк и Воробьёв?

— У Валка небольшое недомогание, дальше посмотрим. У Воробьёва не ротация, даём шансы ребятам, они помогают команде. Журавлёв неплохо выступил.

— Как оцените возвращение Меркли в состав?

— Он играл за сборную легионеров КХЛ, после возвращения приболел, поэтому мы не использовали его в этой серии. Он старается, лезет на ворота, хорошие моменты создаёт. Сыграли продуктивно, на команду, хотим пожелать забитых голов.

— Стала ли агрессивная силовая игра ключевой для победы команды?

— Хотели выступить активно и в прессинг, требуем это каждый матч. Где-то получается, где-то нет, будем ещё больше требовать от них. Возможно, достучимся до них, что такая игра даёт результат, – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.