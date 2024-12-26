Главный тренер «Сибири» рассказал о сухой победе над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал сухую победу над «Барысом» (2:0).

— Хороший и равный матч. Важный момент был в третьем периоде, когда в первые десять минут соперник сыграл более активнее, наш вратарь держал команду в игре, выдержали этот натиск, Костин заслужил эту игру на ноль. Нашли те моменты, в которые забили два гола. Первая шайба с наброса, вторая — с добивания. Поборолись за шайбу, чего нам не хватало в предыдущих матчах.

— В последних матчах у команды был спад, с чем это связано?

— Это наши внутренние проблемы, которые мы прекрасно понимаем. Где-то тяжёлый календарь, а где-то наоборот, большие паузы, которые выбивали нас. Была у нас и удачная серия, но это уже история. Мы двигаемся дальше и стараемся каждую игру, — приводит слова Епанчинцева сайт «Сибири».