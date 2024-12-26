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Главный тренер «Барыса» Мамбеталиев: игроки заслужили премии в этом году

Главный тренер «Барыса» Мамбеталиев: игроки заслужили премии в этом году
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал матч с «Сибирью» (0:2) и заявил, что игроки казахстанского клуба заслужили премии по итогам 2024 года.

— Ребята хорошо играли, создавали моменты, понимали, что от них требуют. В третьем периоде от нашего защитника залетела шайба. Удача отвернулась от нас, мы не забили голы. Я думаю, это всё придёт. Парни, особенно наша молодёжь, растут, задают темп в матче. По броскам они опережают многих, кто постарше. В принципе, игра неплохая. Да, уступили, но на поражениях учатся. Сделали выводы, будем действовать более собранно и серьёзно.

— Будут ли у игроков премии или бонусы в этом году?
— Этого я не могу сказать. Думаю, что они заслужили. В сравнении с тем, что было в начале сезона, сейчас другая картина. Через день матчи у них — это сложно. Мы только начинаем строить состав. У нас некоторые хоккеисты без игровой практики, без опыта, — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz.

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