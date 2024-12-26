«Дождёмся смены караула в США». Ротенберг — о возвращении сборной России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал возможное возвращении сборной России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

— Всё время спрашиваю у вас, когда всё наладится, когда вернёмся на международную арену?

— Давайте мы дождёмся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен.

— А лично по вам бьют санкции?

— Конечно. Таков наш путь.

— Надеюсь, что в следующем году с вас снимут все санкции.

— Это было бы хорошо для всей страны, не только лично для меня, — заявил Ротенберг в шоу «Это хоккей, брат!»

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.