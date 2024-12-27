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Андрей Назаров назвал самого медийного спортсмена России

Андрей Назаров назвал самого медийного спортсмена России
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Известный тренер Андрей Назаров назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым медийным спортсменом России.

«С нетерпением ждём возвращения в состав «Вашингтона» Александра Овечкина. Главное, полностью залечить травму. Это самый медийный спортсмен России, мы полностью поддерживаем его медийность. В Канаде есть великий Гретцки, а у нас великий Овечкин. Таких результатов добиваются раз в 50 лет.

Мы живём в непростое время. Мы видим, как сильных боятся, но слушают. Чтобы продолжать быть сильными, несмотря ни на что, мы все должны идти плечом к плечу единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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