Михайлов: ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно повёл 5:0 со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от яркого армейского дерби ЦСКА — СКА (6:5).
«Начало матча получилось сокрушительным. ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно добился результата 5:0. А вот что случилось во втором и третьем периодах со столичным клубом, вопрос не ко мне.
Видимо, команда успокоилась, решила, что победа уже добыта. А вот СКА — молодцы, перехватили инициативу. Чувствовалось, что именно гости контролируют ход встречи. У ЦСКА пошли ошибки, это чисто психологический момент. Но всё же натиск выдержали, довели дело до победы. Захватывающая и, как всегда, принципиальная игра. Зрители были довольны. А вот для тренерского штаба и команды есть немало пищи для размышлений», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».
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