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Михайлов: ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно повёл 5:0 со СКА

Михайлов: ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно повёл 5:0 со СКА
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от яркого армейского дерби ЦСКА — СКА (6:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

«Начало матча получилось сокрушительным. ЦСКА никогда так не играл в первом периоде и закономерно добился результата 5:0. А вот что случилось во втором и третьем периодах со столичным клубом, вопрос не ко мне.

Видимо, команда успокоилась, решила, что победа уже добыта. А вот СКА — молодцы, перехватили инициативу. Чувствовалось, что именно гости контролируют ход встречи. У ЦСКА пошли ошибки, это чисто психологический момент. Но всё же натиск выдержали, довели дело до победы. Захватывающая и, как всегда, принципиальная игра. Зрители были довольны. А вот для тренерского штаба и команды есть немало пищи для размышлений», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

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