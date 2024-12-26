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Скотт Уилсон обменян из «Металлурга» в «Салават Юлаев»

Скотт Уилсон обменян из «Металлурга» в «Салават Юлаев»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Скотт Уилсон обменян из «Металлурга» в «Салават Юлаев». В ближайшее время об этом объявят официально.

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, Уилсон пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги канадский форвард провёл 139 встреч, в которых записал на свой счёт 46 голов и 32 результативные передачи с показателем полезности «-1».

На данный момент «Металлург» провёл 39 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» находится на втором месте Востока.

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