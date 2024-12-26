Нападающий «Автомобилиста» Денежкин рассказал, в чём команда превзошла «Трактор»

Нападающий «Автомобилиста» Максим Денежкин прокомментировал победный матч с «Трактором» (3:1) и рассказал, в чём команда из Екатеринбурга превзошла соперников из Челябинска.

«Превзошли соперника в командной игре, все выкладывались по максимуму, создавали моменты в атаке, хорошо играли в обороне. Были собрания, разговоры между собой, эта победа должна дать стимул», — приводит слова Денежкина официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, это была пятая встреча между данными командами из шести запланированных в текущем сезоне КХЛ. Ранее команды одержали по две победы в матчах между собой.