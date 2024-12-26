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Сушинский: нам хочется поехать на чемпионат мира, и людям там хочется посмотреть на нас

Сушинский: нам хочется поехать на чемпионат мира, и людям там хочется посмотреть на нас
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от 2025 года для российского хоккея на мировой арене.

«Желаю российскому хоккею в 2025 году процветания и выхода на мировую арену, где мы сможем показать свой товар лицом. А наш товар – это лучшая игра в хоккей и победы.

Хочется, чтоб ребята показывали себя не только на уровне российском, но и на уровне мировом. И нам хочется поехать на чемпионат мира, и людям там хочется посмотреть на нас. Только этого хочется пожелать», — приводит слова Сушинского Metaratings.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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