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Сборная Швеции победила Словакию на МЧМ-2025, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик

В Оттаве, Канада, на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» закончился матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции. Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Аксель Сандин-Пелликка с передачи Феликс Унгер Cёрума сделал счёт 3:1. На 15-йминуте периода Аксель Сандин-Пелликка забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. На 16-й минуте периода Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Даньель Александер Енчко забросил вторую шайбу Словакии в игре.