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Словакия — Швеция, результат матча 26 декабря 2024, счет 2:5, МЧМ по хоккею 2025

Сборная Швеции победила Словакию на МЧМ-2025, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик
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В Оттаве, Канада, на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» закончился матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции. Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2025 . Группа B
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Словакия U20
Окончен
2 : 5
Швеция U20
1:0 Дворски (Хромяк, Штрбак) – 11:53 (4x4)     1:1 Бергквист (Сандин-Пелликка, Гранберг) – 23:41 (5x5)     1:2 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Вилландер) – 37:43 (5x4)     1:3 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Нильссон) – 43:58 (5x4)     1:4 Сандин-Пелликка (Стенберг, Эдстрём) – 54:01 (5x5)     1:5 Эрикссон (Гранберг, Хедквист) – 55:29 (5x5)     2:5 Енчко (Пекарчик, Штрбак) – 58:35 (5x4)    

На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Аксель Сандин-Пелликка с передачи Феликс Унгер Cёрума сделал счёт 3:1. На 15-йминуте периода Аксель Сандин-Пелликка забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. На 16-й минуте периода Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Даньель Александер Енчко забросил вторую шайбу Словакии в игре.

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