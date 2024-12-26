Сборная Швеции победила Словакию на МЧМ-2025, у защитника Сандин-Пелликки — хет-трик

В Оттаве, Канада, на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» закончился матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции. Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.
На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.
На четвёртой минуте третьего периода Аксель Сандин-Пелликка с передачи Феликс Унгер Cёрума сделал счёт 3:1. На 15-йминуте периода Аксель Сандин-Пелликка забросил четвёртую шайбу Швеции в игре, оформив хет-трик. На 16-й минуте периода Линус Эрикссон довёл счёт до крупного. На 19-й минуте периода Даньель Александер Енчко забросил вторую шайбу Словакии в игре.
- 26 декабря 2024
-
22:48
-
22:33
-
22:12
-
21:50
-
21:37
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:46
-
20:32
-
20:18«Детройт» назвал имя нового главного тренера Официально
-
20:11
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:03
-
19:00
-
18:45
-
18:29
-
18:15
-
18:05
-
17:47
-
17:33
-
17:15
-
16:56
-
16:45
-
16:35
-
16:20
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:27