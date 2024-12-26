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Дементьев: Россия на МЧМ могла быть представлена серьёзным составом

Дементьев: Россия на МЧМ могла быть представлена серьёзным составом
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил старт молодёжного чемпионата мира — 2025 в Канаде и выразил сожаление, что в турнире не участвует сборная России.

«Молодёжный чемпионат мира, как всегда, привлекает пристальное внимание специалистов со всего мира и в большой степени, конечно, скаутов. Ведь в этих матчах, как всегда, участвуют одни из самых перспективных игроков, доступных для драфта.

К сожалению, в который раз мы не увидим сборную России, которая могла бы быть представлена, серьёзным, самым оптимальным составом за последние несколько лет. Вспомните, что за последние два года по четыре игрока из неё драфтовались в первом раунде драфта НХЛ. Плюс у нас огромная конкуренция в этой возрастной группе и реально очень хороший выбор игроков», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

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