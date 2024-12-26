Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший тренер «Вашингтона» Будро оценил игру «Кэпиталз» без Александра Овечкина

Бывший тренер «Вашингтона» Будро оценил игру «Кэпиталз» без Александра Овечкина
Комментарии

Экс главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро оценил игру столичного клуба в отсутствие российского капитана Александра Овечкина.

«Вашингтон» без своего лучшего снайпера в составе отлично справляется. Должен отдать должное «Кэпиталз», их персоналу и всем остальным за то, где они находятся сейчас», — заявил Будро в эфире TSN.

Напомним, в текущем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 25 (15+10) очков.

«Вашингтон Кэпиталз» после 34 матчей имеет в активе 48 очков. Подопечные Спенсера Карбери располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Кожевников: Овечкин вернётся и как даст — и всё, в этом году закончит погоню за Гретцки!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android