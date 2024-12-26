Бывший тренер «Вашингтона» Будро оценил игру «Кэпиталз» без Александра Овечкина

Экс главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро оценил игру столичного клуба в отсутствие российского капитана Александра Овечкина.

«Вашингтон» без своего лучшего снайпера в составе отлично справляется. Должен отдать должное «Кэпиталз», их персоналу и всем остальным за то, где они находятся сейчас», — заявил Будро в эфире TSN.

Напомним, в текущем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 25 (15+10) очков.

«Вашингтон Кэпиталз» после 34 матчей имеет в активе 48 очков. Подопечные Спенсера Карбери располагаются на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции.