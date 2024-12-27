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США — Германия, результат матча 26 декабря 2024, счет 10:4, МЧМ по хоккею 2025

Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2025, забросив десять шайб
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Завершился матч Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Германии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американской сборной со счётом 10:4.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
26 декабря 2024, четверг. 22:40 МСК
США U20
Окончен
10 : 4
Германия U20
1:0 Хэгенс (Леонард, Перро) – 08:07 (5x5)     2:0 Перро (Хэгенс, Леонард) – 11:56 (5x5)     3:0 Коннелли (Айзерман) – 21:38 (5x5)     3:1 Зумпф (Тропман) – 25:00 (5x4)     3:2 Левандовский – 29:23 (5x5)     4:2 Хэгенс (Перро) – 34:01 (5x5)     5:2 Свобода (Уиллис, Фишер) – 38:40 (5x5)     6:2 Перро (Хатсон, Хэгенс) – 39:39 (5x5)     7:2 Тэрранс (Свобода) – 43:04 (5x5)     7:3 Боос (Нихус, Шварц) – 45:37 (5x5)     8:3 Цимер (Планте, Хатсон) – 47:16 (5x5)     9:3 Цимер (Коннелли) – 49:44 (5x5)     9:4 Ракдахель – 56:14 (5x5)     10:4 Айзерман (Хатсон, Нельсон) – 58:13 (5x5)    

За сборную США забивали Джеймс Хэгенс (дважды), Гейб Перро (дважды), Тревор Коннелли, Брендон Свобода, Кэри Тэрранс, Броди Цимер (дважды) и Коул Айзерман.

В составе национальной команды Германии отметились Юлиус Зумпф, Давид Левандовский, Ленни Боос и Тимо Ракдахель.

В следующем матче сборная США встретится с Латвией, а Германия проведёт матч с Финляндией. Игры пройдут 28 и 27 декабря соответственно

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