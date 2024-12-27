Форварду СКА Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — источник

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму во время матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, после обследования невролога Кузнецову поставили диагноз «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия».

Напомним, Кузнецов получил травму в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды. Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить два месяца.

Самый быстрый гол в истории КХЛ