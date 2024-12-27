Форварду СКА Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — источник
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил закрытую черепно-мозговую травму во время матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), сообщает «Матч ТВ».
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5) 5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5) 5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5) 6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5) 6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5) 6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5) 6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)
По данным источника, после обследования невролога Кузнецову поставили диагноз «Закрытая черепно‑мозговая травма, сотрясение головного мозга от 25.12.2024 г. Цервикокраниалгия».
Напомним, Кузнецов получил травму в столкновении с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды. Сообщалось, что из-за травмы он может пропустить два месяца.
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