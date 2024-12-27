Сборная Чехии переиграла Швейцарию на МЧМ-2025

В ночь с 26 на 27 декабря на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился матч группы B Молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержали чешские хоккеисты.

Заброшенными шайбами в составе молодёжной сборной Чехии отметились Мирослав Голинка, Эдуард Шале (в большинстве), Ондржей Кос, Якуб Штанцль и Петр Сикора (в пустые ворота). Гол престижа швейцарцев на 48-й минуте при счёте 0:4 на счету Лео Брайяра.

Эта победа позволила чешской сборной набрать три очка и по разнице шайб опередить во главе таблицы группы B Швецию, которая ранее победила Словакию со счётом 5:2.

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