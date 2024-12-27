Сборная Чехии переиграла Швейцарию на МЧМ-2025
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В ночь с 26 на 27 декабря на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился матч группы B Молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Швейцарии. Победу со счётом 5:1 одержали чешские хоккеисты.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
27 декабря 2024, пятница. 01:00 МСК
Чехия U20
3-й период
4 : 1
Швейцария U20
1:0 Голинка (Галвас) – 04:46 (5x5) 2:0 Шале (Голинка, Галвас) – 26:10 (5x4) 3:0 Кос (Порт, Фибигр) – 27:28 (5x5) 4:0 Штанцль (Фельцман, Ехо) – 44:31 (5x5) 4:1 Брайяр (Майер, Майер) – 47:08 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе молодёжной сборной Чехии отметились Мирослав Голинка, Эдуард Шале (в большинстве), Ондржей Кос, Якуб Штанцль и Петр Сикора (в пустые ворота). Гол престижа швейцарцев на 48-й минуте при счёте 0:4 на счету Лео Брайяра.
Эта победа позволила чешской сборной набрать три очка и по разнице шайб опередить во главе таблицы группы B Швецию, которая ранее победила Словакию со счётом 5:2.
Видео: Как одеваются хоккеисты молодёжной сборной? Бэкстейдж со съёмок
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