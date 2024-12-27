МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 27 декабря 2024

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В ночь с 26 на 27 декабря в столице Канады Оттаве стартовал Молодёжный чемпионат мира — 2025. В обеих группах турнира прошли матчи первого игрового дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 26/27 декабря

Группа B. Словакия U20 – Швеция U20 — 2:5.

Группа A. США U20 – Германия U20 — 10:4.

Группа B. Чехия U20 – Швейцария U20 — 5:1.

Группа A. Финляндия U20 – Канада U20 — 0:4.

Также участниками турнира являются молодёжные сборные Латвии (в группе A) и Казахстана (в группе B). Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США.

Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

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