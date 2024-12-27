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МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 27 декабря 2024

МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 27 декабря 2024
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В ночь с 26 на 27 декабря в столице Канады Оттаве стартовал Молодёжный чемпионат мира — 2025. В обеих группах турнира прошли матчи первого игрового дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 26/27 декабря

  • Группа B. Словакия U20 – Швеция U20 — 2:5.
  • Группа A. США U20 – Германия U20 — 10:4.
  • Группа B. Чехия U20 – Швейцария U20 — 5:1.
  • Группа A. Финляндия U20 – Канада U20 — 0:4.
U20 ЧМ-2025 . Группа B
26 декабря 2024, четверг. 20:00 МСК
Словакия U20
Окончен
2 : 5
Швеция U20
1:0 Дворски (Хромяк, Штрбак) – 11:53 (4x4)     1:1 Бергквист (Сандин-Пелликка, Гранберг) – 23:41 (5x5)     1:2 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Вилландер) – 37:43 (5x4)     1:3 Сандин-Пелликка (Унгер Cёрум, Нильссон) – 43:58 (5x4)     1:4 Сандин-Пелликка (Стенберг, Эдстрём) – 54:01 (5x5)     1:5 Эрикссон (Гранберг, Хедквист) – 55:29 (5x5)     2:5 Енчко (Пекарчик, Штрбак) – 58:35 (5x4)    
U20 ЧМ-2025 . Группа A
26 декабря 2024, четверг. 22:40 МСК
США U20
Окончен
10 : 4
Германия U20
1:0 Хэгенс (Леонард, Перро) – 08:07 (5x5)     2:0 Перро (Хэгенс, Леонард) – 11:56 (5x5)     3:0 Коннелли (Айзерман) – 21:38 (5x5)     3:1 Зумпф (Тропман) – 25:00 (5x4)     3:2 Левандовский – 29:23 (5x5)     4:2 Хэгенс (Перро) – 34:01 (5x5)     5:2 Свобода (Уиллис, Фишер) – 38:40 (5x5)     6:2 Перро (Хатсон, Хэгенс) – 39:39 (5x5)     7:2 Тэрранс (Свобода) – 43:04 (5x5)     7:3 Боос (Нихус, Шварц) – 45:37 (5x5)     8:3 Цимер (Планте, Хатсон) – 47:16 (5x5)     9:3 Цимер (Коннелли) – 49:44 (5x5)     9:4 Ракдахель – 56:14 (5x5)     10:4 Айзерман (Хатсон, Нельсон) – 58:13 (5x5)    
U20 ЧМ-2025 . Группа B
27 декабря 2024, пятница. 01:00 МСК
Чехия U20
Окончен
5 : 1
Швейцария U20
1:0 Голинка (Галвас) – 04:46 (5x5)     2:0 Шале (Голинка, Галвас) – 26:10 (5x4)     3:0 Кос (Порт, Фибигр) – 27:28 (5x5)     4:0 Штанцль (Фельцман, Ехо) – 44:31 (5x5)     4:1 Брайяр (Майер, Майер) – 47:08 (5x5)     5:1 Сикора (Штанцль, Градец) – 57:31 (en)    
U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
0 : 4
Канада U20
0:1 Маккенна (Шефер, Бонк) – 19:08 (5x5)     0:2 Коуэн – 25:22 (5x5)     0:3 Пинелли (Прайс, Катафорд) – 55:14 (5x5)     0:4 Шефер – 59:41 (en)    

Также участниками турнира являются молодёжные сборные Латвии (в группе A) и Казахстана (в группе B). Победителем прошлогоднего МЧМ-2024 стала команда США.

Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

Видео: Яркие победы сборной России по хоккею

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