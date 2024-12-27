Сборная Канады с победы стартовала на МЧМ-2025, крупно обыграв Финляндию

Завершился матч Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Финляндии и Канады. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой канадской национальной команды со счётом 4:0.

В составе победителей голами отметились нападающие Гэвин Маккенна, Истон Коуэн и Лука Пинелли, а также защитник Мэттью Шефер. Таким образом, канадцы одержали первую победу на старте молодёжного турнира.

В следующем матче сборная Финляндии встретится с Германией, а национальная команда Канады проведёт матч с Латвией. Игры пройдут 27 и 28 декабря соответственно.

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