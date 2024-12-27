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Сборная Канады с победы стартовала на МЧМ-2025, крупно обыграв Финляндию

Сборная Канады с победы стартовала на МЧМ-2025, крупно обыграв Финляндию
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Завершился матч Молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Финляндии и Канады. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой канадской национальной команды со счётом 4:0.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Финляндия U20
Окончен
0 : 4
Канада U20
0:1 Маккенна (Шефер, Бонк) – 19:08 (5x5)     0:2 Коуэн – 25:22 (5x5)     0:3 Пинелли (Прайс, Катафорд) – 55:14 (5x5)     0:4 Шефер – 59:41 (en)    

В составе победителей голами отметились нападающие Гэвин Маккенна, Истон Коуэн и Лука Пинелли, а также защитник Мэттью Шефер. Таким образом, канадцы одержали первую победу на старте молодёжного турнира.

В следующем матче сборная Финляндии встретится с Германией, а национальная команда Канады проведёт матч с Латвией. Игры пройдут 27 и 28 декабря соответственно.

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