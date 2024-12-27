Американский защитник оформил ассистентский пента-трик и набрал «+7» в матче МЧМ-2025

26 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Германии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась разгромной победой американской команды со счётом 10:4.
Американский защитник Коул Хатсон в игре оформил ассистентский пента-трик и закончил встречу с показателем полезности «+7».
Отметим, что в первой встрече турнира защитник молодёжной сборной Швеции Аксель Сандин-Пелликка оформил хет-трик в игре со Словакией (5:2).
Напомним, в следующей игре сборная США встретится с молодёжной национальной командой Латвии. Встреча состоится завтра, 28 декабря, и начнётся в 23:30 мск.
Матчи группы А проходят на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B стала «Ти-Ди Плэйс Арена». Он вмещает 9862 зрителя.
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