Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский защитник оформил ассистентский пента-трик и набрал «+7» в матче МЧМ-2025

Американский защитник оформил ассистентский пента-трик и набрал «+7» в матче МЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

26 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные США и Германии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась разгромной победой американской команды со счётом 10:4.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
26 декабря 2024, четверг. 22:40 МСК
США U20
Окончен
10 : 4
Германия U20
1:0 Хэгенс (Леонард, Перро) – 08:07 (5x5)     2:0 Перро (Хэгенс, Леонард) – 11:56 (5x5)     3:0 Коннелли (Айзерман) – 21:38 (5x5)     3:1 Зумпф (Тропман) – 25:00 (5x4)     3:2 Левандовский – 29:23 (5x5)     4:2 Хэгенс (Перро) – 34:01 (5x5)     5:2 Свобода (Уиллис, Фишер) – 38:40 (5x5)     6:2 Перро (Хатсон, Хэгенс) – 39:39 (5x5)     7:2 Тэрранс (Свобода) – 43:04 (5x5)     7:3 Боос (Нихус, Шварц) – 45:37 (5x5)     8:3 Цимер (Планте, Хатсон) – 47:16 (5x5)     9:3 Цимер (Коннелли) – 49:44 (5x5)     9:4 Ракдахель – 56:14 (5x5)     10:4 Айзерман (Хатсон, Нельсон) – 58:13 (5x5)    

Американский защитник Коул Хатсон в игре оформил ассистентский пента-трик и закончил встречу с показателем полезности «+7».

Отметим, что в первой встрече турнира защитник молодёжной сборной Швеции Аксель Сандин-Пелликка оформил хет-трик в игре со Словакией (5:2).

Напомним, в следующей игре сборная США встретится с молодёжной национальной командой Латвии. Встреча состоится завтра, 28 декабря, и начнётся в 23:30 мск.

Матчи группы А проходят на арене «Оттава Сенаторз» вместимостью 18 652 зрителя. Местом проведения матчей группы B стала «Ти-Ди Плэйс Арена». Он вмещает 9862 зрителя.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2025, забросив 10 шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android