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Германия — Финляндия, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Германия — Финляндия, во сколько начало матча МЧМ-2025, где смотреть трансляцию
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27 и в ночь на 28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Германии и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
27 декабря 2024, пятница. 23:30 МСК
Германия U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Обе команды проиграли в стартовых матчах турнира. Команда Германии разгромно проиграла США (4:10), Финляндия крупно уступила национальной команде Канады (0:4).

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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