Германия — Финляндия, во сколько начало матча МЧМ-2025, где смотреть трансляцию

27 и в ночь на 28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В втором матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Германии и Финляндии. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 23:30 мск.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Обе команды проиграли в стартовых матчах турнира. Команда Германии разгромно проиграла США (4:10), Финляндия крупно уступила национальной команде Канады (0:4).

Финальный матч турнира пройдёт в ночь на 6 января на «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск.