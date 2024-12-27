Швеция — Казахстан, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

27 и в ночь на 28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В третьем матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Швеции и Казахстана. Встреча пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» и начнётся в 1:00 мск 28 декабря.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Швеции стартовала на турнире с победы над командой Словакии (5:2). Шведский защитник Аксель Сандин-Пелликка оформил хет-трик. Для сборной Казахстана эта встреча станет первой на турнире.