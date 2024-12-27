Латвия — Канада, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

27 и в ночь на 28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В заключительном матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Латвии и Канады. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск 28 декабря.

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Канады стартовала на турнире с крупной победы над молодёжной командой Финляндии (4:0). Для сборной Латвии данная игра станет первой в рамках молодёжного чемпионата мира — 2025.