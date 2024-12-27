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Латвия — Канада, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию

Латвия — Канада, во сколько начало матча МЧМ по хоккею — 2025, где смотреть трансляцию
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27 и в ночь на 28 декабря в столице Канады Оттаве пройдут очередные матчи 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В заключительном матче игрового дня встретятся молодёжные сборные Латвии и Канады. Встреча пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и начнётся в 3:30 мск 28 декабря.

U20 ЧМ-2025 . Группа A
28 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Латвия U20
Не начался
Канада U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляции матчей турнира на российском телевидении не запланированы. Игры мирового первенства покажут канадские каналы TSN, CTV, американский канал NHL Network.

Сборная Канады стартовала на турнире с крупной победы над молодёжной командой Финляндии (4:0). Для сборной Латвии данная игра станет первой в рамках молодёжного чемпионата мира — 2025.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
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