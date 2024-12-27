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Форвард СКА Григоренко: надо в два раза больше работать, чтобы заменить Кузнецова

Форвард СКА Григоренко: надо в два раза больше работать, чтобы заменить Кузнецова
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Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о травме форварда армейского клуба Евгения Кузнецова во встрече с ЦСКА (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

— Тяжёлая травма Евгения Кузнецова во втором периоде сильно мотивировала вашу команду попытаться спасти матч?
— Конечно. Когда твой лидер получает травму, хочется сыграть за него и переломить ситуацию. Все понимают, что надо в два раза больше работать, чтобы попытаться как-то его заменить.

— Насколько важна его роль в раздевалке и на льду?
— Очень важна. Он отличный парень с отличными лидерскими качествами. Женя по-настоящему является лидером команды и в раздевалке, и на льду. Это большая удача и для нашей команды, и для КХЛ в целом, что в лиге появился такой яркий игрок и яркая личность, — цитирует Григоренко «Известия».

Напомним, Евгений столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

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