Форвард СКА Григоренко: надо в два раза больше работать, чтобы заменить Кузнецова

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о травме форварда армейского клуба Евгения Кузнецова во встрече с ЦСКА (5:6).

— Тяжёлая травма Евгения Кузнецова во втором периоде сильно мотивировала вашу команду попытаться спасти матч?

— Конечно. Когда твой лидер получает травму, хочется сыграть за него и переломить ситуацию. Все понимают, что надо в два раза больше работать, чтобы попытаться как-то его заменить.

— Насколько важна его роль в раздевалке и на льду?

— Очень важна. Он отличный парень с отличными лидерскими качествами. Женя по-настоящему является лидером команды и в раздевалке, и на льду. Это большая удача и для нашей команды, и для КХЛ в целом, что в лиге появился такой яркий игрок и яркая личность, — цитирует Григоренко «Известия».

Напомним, Евгений столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.