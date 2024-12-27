Форвард СКА Григоренко: надо в два раза больше работать, чтобы заменить Кузнецова

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о травме форварда армейского клуба Евгения Кузнецова во встрече с ЦСКА (5:6).
— Тяжёлая травма Евгения Кузнецова во втором периоде сильно мотивировала вашу команду попытаться спасти матч?
— Конечно. Когда твой лидер получает травму, хочется сыграть за него и переломить ситуацию. Все понимают, что надо в два раза больше работать, чтобы попытаться как-то его заменить.
— Насколько важна его роль в раздевалке и на льду?
— Очень важна. Он отличный парень с отличными лидерскими качествами. Женя по-настоящему является лидером команды и в раздевалке, и на льду. Это большая удача и для нашей команды, и для КХЛ в целом, что в лиге появился такой яркий игрок и яркая личность, — цитирует Григоренко «Известия».
Напомним, Евгений столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.
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