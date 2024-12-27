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«Думали, что 5:0 — и всё, игра сделана». Форвард ЦСКА — о ярком дерби со СКА

«Думали, что 5:0 — и всё, игра сделана». Форвард ЦСКА — о ярком дерби со СКА
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Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал яркое армейское дерби со СКА, в котором клуб из Санкт-Петербурга, уступая 0:5 после первого периода, едва не сравнял счёт, проиграв 5:6 в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

— Почему, ведя 5:0 и 6:2, позволили сопернику в третьем периоде сократить разрыв в счёте до минимума?
— Перестали правильно играть. Откатились назад, отдали инициативу сопернику. Ему в принципе было уже терять нечего. Игроки СКА поехали забивать и реализовали свои моменты.

— Была расслабленность, когда повели в четыре-пять шайб?
— Ну не то что расслабились. Просто немножко выключились, наверное. Думали, что 5:0 — и всё, игра сделана. А играть нужно все 60 минут матча — не 20. Так что за первый период нам, конечно, зачёт. А за второй и третий — нет, — приводит слова Соркина «Известия».

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