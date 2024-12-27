«Думали, что 5:0 — и всё, игра сделана». Форвард ЦСКА — о ярком дерби со СКА

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал яркое армейское дерби со СКА, в котором клуб из Санкт-Петербурга, уступая 0:5 после первого периода, едва не сравнял счёт, проиграв 5:6 в матче.
— Почему, ведя 5:0 и 6:2, позволили сопернику в третьем периоде сократить разрыв в счёте до минимума?
— Перестали правильно играть. Откатились назад, отдали инициативу сопернику. Ему в принципе было уже терять нечего. Игроки СКА поехали забивать и реализовали свои моменты.
— Была расслабленность, когда повели в четыре-пять шайб?
— Ну не то что расслабились. Просто немножко выключились, наверное. Думали, что 5:0 — и всё, игра сделана. А играть нужно все 60 минут матча — не 20. Так что за первый период нам, конечно, зачёт. А за второй и третий — нет, — приводит слова Соркина «Известия».
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