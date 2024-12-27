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«Салават Юлаев» объявил о переходе Скотта Уилсона из «Металлурга» в результате обмена

«Салават Юлаев» объявил о переходе Скотта Уилсона из «Металлурга» в результате обмена
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Нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон обменян в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Напомним, ранее об обмене сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне 32-летний нападающий сыграл 30 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Напомним, Уилсон пополнил состав магнитогорского клуба в мае 2024 года.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги канадский форвард провёл 139 встреч, в которых записал на свой счёт 46 голов и 32 результативные передачи с показателем полезности «-1».

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