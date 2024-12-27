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Сочи — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Сочи» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 27 декабря, в Сочи пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Большой» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных встреч имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 38 матчей имеет в активе 48 очков.

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