«Сочи» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 27 декабря, в Сочи пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Большой» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных встреч имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 38 матчей имеет в активе 48 очков.