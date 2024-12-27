«Сочи» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
Поделиться
Сегодня, 27 декабря, в Сочи пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ХК «Сочи» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Большой» начнётся в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Сочи» после 37 сыгранных встреч имеет в активе 27 очков. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 38 матчей имеет в активе 48 очков.
Комментарии
- 27 декабря 2024
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:18
-
13:00
-
12:44
-
12:27
-
12:10
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:18
-
11:02
-
10:50
-
10:36
-
10:23
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:31
-
08:30
-
08:14
-
08:00