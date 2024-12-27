«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:10 мск
Поделиться
Сегодня, 27 декабря, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Минское «Динамо» после 38 встреч имеет в активе 45 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Московское «Динамо» с 49 очками в активе после 39 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
Это будет третья встреча команд в нынешнем сезоне. В первых двух играх между клубами сильнее были представители Москвы (6:3, 4:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 декабря 2024
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
15:10
-
15:03
-
14:41
-
14:39
-
14:25
-
14:17
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:37
-
13:33
-
13:30
-
13:18
-
13:00
-
12:44
-
12:27
-
12:10
-
11:51
-
11:39
-
11:30
-
11:18
-
11:02
-
10:50
-
10:36
-
10:23
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:15