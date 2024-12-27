«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:10 мск

Сегодня, 27 декабря, в Минске, Беларусь, пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» после 38 встреч имеет в активе 45 очков. Клуб из столицы Беларуси располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Московское «Динамо» с 49 очками в активе после 39 проведённых игр находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Это будет третья встреча команд в нынешнем сезоне. В первых двух играх между клубами сильнее были представители Москвы (6:3, 4:3).