Бывший хоккеист системы «Нью-Джерси» и клубов КХЛ был пойман пьяным за рулём в Москве

Бывший хоккеист «Атланта», «Автомобилиста» и системы «Нью-Джерси Дэвилз» Стефан Степанов пойман без прав пьяным за рулём. Он уже был лишён права управления автомобилем за езду пьяным. Об этом сообщает Baza.

В ночь на 19 декабря сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте «Кадиллак Эскалейд». За рулём внедорожника находился 32-летний бывший хоккеист Стефан Степанов. От мужчины пахло алкоголем. Освидетельствование подтвердило подозрения сотрудников ГИБДД — Стефан был пьян.

При этом выяснилось, что Степанов был без прав — в ноябре 2023 года суд лишил его права управления автомобилем на полтора года. Теперь Стефану грозит уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. — Прим. «Чемпионата»). Максимальный срок наказания по этой статье — два года лишения свободы.