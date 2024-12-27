Плющев: «Ак Барсу» надо задуматься, всё ли хорошо в команде перед плей-офф

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поражении «Ак Барса» во встрече с минским «Динамо» (1:5).

«Удивил матч минского «Динамо» с «Ак Барсом», где казанская команда проиграла 1:5. Очень странно, что казанцы так играют, учитывая, насколько сильный у них состав. Для топовой команды непозволительно проиграть дважды одному и тому же клубу в течение нескольких дней. «Ак Барс» вроде бы претендует на Кубок Гагарина. Команде надо задуматься, всё ли так хорошо у них перед плей-офф, как кажется», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков после 36 сыгранных встреч.