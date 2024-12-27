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Плющев: «Ак Барсу» надо задуматься, всё ли хорошо в команде перед плей-офф

Плющев: «Ак Барсу» надо задуматься, всё ли хорошо в команде перед плей-офф
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о поражении «Ак Барса» во встрече с минским «Динамо» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Лайл (Пинчук, Энас) – 09:15 (5x5)     2:0 Усов (Липский) – 10:13 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук) – 16:37 (5x5)     4:0 Липский – 33:20 (5x5)     5:0 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 34:11 (5x5)     5:1 Барабанов – 52:52    

«Удивил матч минского «Динамо» с «Ак Барсом», где казанская команда проиграла 1:5. Очень странно, что казанцы так играют, учитывая, насколько сильный у них состав. Для топовой команды непозволительно проиграть дважды одному и тому же клубу в течение нескольких дней. «Ак Барс» вроде бы претендует на Кубок Гагарина. Команде надо задуматься, всё ли так хорошо у них перед плей-офф, как кажется», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Ак Барс» находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 48 очков после 36 сыгранных встреч.

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