Олимпийский чемпион оценил обмен между ЦСКА и «Авангардом» с участием Окулова и Касселса

Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира-1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил обмен между ЦСКА и «Авангардом». Напомним, в омский клуб перешёл форвард Константин Окулов, в обратном направлении проследовал нападающий Коул Касселс.

«Вижу, что в прессе много споров вызывает обмен форварда ЦСКА Окулова в «Авангард». Насколько понял, не все болельщики армейцев, скажем мягко, в восторге от ухода одного из лидеров чемпионской команды.

На мой взгляд, обмен может пойти на пользу Окулову. По меркам КХЛ он — большой мастер, но всё-таки в последнее время ему не всегда хватало эмоций, это бросалось в глаза. При этом перестановки сразу шли ему на пользу — например, когда Сергей Фёдоров находил Окулову новое место на реализации большинства. То есть была правильная, живая реакция на изменения. В Омске по ходу сезона строится новая атака, чуть ли не с нуля. Такая ситуация диктует Окулову новую перезагрузку — для реализации своего таланта на все сто процентов.

Если говорить о Касселсе, которого Омск отдал в качестве компенсации, то это классический канадский форвард. Полезен на пятачке, в борьбе. Ролевой игрок, которому нужно находить своё место в команде. И который может быть эффективен именно в плей-офф», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.