Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 27 декабря
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Сегодня, 27 декабря, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
27 декабря 2024, пятница. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 10
Ак Барс
Казань
0:1 Шляхтов – 00:47 0:2 Шляхтов (Илья Иванов) – 01:04 (3x3) 1:2 Паценкин – 01:48 (3x3) 1:3 Шляхтов (Курбанов) – 04:49 (3x3) 1:4 Горохов (Муравьёв) – 06:20 (3x3) 1:5 Орлов (Муравьёв) – 06:53 (3x3) 1:6 Чупин (Горохов) – 08:15 (3x3) 1:7 Горохов (Муравьёв) – 09:15 (3x3) 1:8 Орлов (Муравьёв) – 12:44 (3x3) 1:9 Муравьёв – 14:47 (3x3) 1:10 Горохов (Дрожжин) – 15:09 (3x3) 2:10 Лукашевич (Коробов) – 18:19 (3x3) 3:10 Паценкин (Анисимов) – 18:37 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 2-й тур
27 декабря 2024, пятница. 10:50 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Галако (Хабибуллин) – 01:26 (3x3) 1:1 Рыбин – 01:35 (3x3) 1:2 Щитов (Крикунов) – 02:24 (3x3) 1:3 Бабенко – 03:50 2:3 Будкаев (Князев) – 08:04 (3x3) 3:3 Рыбин (Фрибус) – 11:25 (3x3) 4:3 Калашников (Будкаев) – 12:50 (3x3) 4:4 Крикунов – 13:56 (3x3) 4:5 Хабибуллин (Макаров) – 14:25 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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