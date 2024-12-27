СДК КХЛ не стал накладывать штраф на Провольнева за столкновение с Кузнецовым

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча ЦСКА — СКА (6:5), в котором получил травму форвард клуба с берегов Невы Евгений Кузнецов, и вынес решение:

«Принято решение не накладывать санкций, предусмотренных статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на защитника ЦСКА Владислава Провольнева», — сказано в сообщении КХЛ.

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Напомним, нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

Позже в СМИ появилась информация, что у Кузнецова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.