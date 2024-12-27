Баландин: Кузнецов потерял скорость, нигде не успевает и действует безграмотно

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о причинах травмы нападающего СКА Евгения Кузнецова, раскритиковав форварда за его игру в текущем сезоне.

«Видно, что Кузнецов потерял скорость, нигде не успевает и как центральный нападающий действует безграмотно. У него даже нет понимания игры в центре, в Челябинске мы его на эту позицию не ставили.

На мой взгляд, позорный момент, когда в матче с «Динамо» его обыграл Максим Джиошвили — он просто унизил Кузнецова. Представляете, кто-то бы так «раздел» Пашу Дацюка? Я не видел, чтобы так кто-то обыгрывал игроков НХЛ: просто подъехал один в один, подставил корпус, посадил Женьку на себя и вместе с ним и вратарём забил в девятку с неудобной руки. Думаю, это лучший гол сезона.

Травма — это не случайность, а закономерность. Я уже говорил: всё, что потеряно годами, не собрать крохами. И у Жени такой характер: ему сказали, что он звезда, и он так думает. В «Вашингтоне» и «Каролине» неслучайно отказались от него», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Напомним, нападающий СКА столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.