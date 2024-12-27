ЦСКА заключил контракт с вратарём Павлом Хомченко

ЦСКА заключил контракт до конца сезона с вратарём Павлом Хомченко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

26 декабря голкипер расторг контракт с омским «Авангардом». В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 28 матчей, в которых вратарь одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.37. Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых Павел одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.36.

ЦСКА с 53 очками после 37 сыгранных встреч занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.