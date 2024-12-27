Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА заключил контракт с вратарём Павлом Хомченко

ЦСКА заключил контракт с вратарём Павлом Хомченко
Комментарии

ЦСКА заключил контракт до конца сезона с вратарём Павлом Хомченко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

26 декабря голкипер расторг контракт с омским «Авангардом». В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 28 матчей, в которых вратарь одержал 12 побед с 91,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.37. Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 встреч, в которых Павел одержал 34 победы с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2.36.

ЦСКА с 53 очками после 37 сыгранных встреч занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион оценил обмен между ЦСКА и «Авангардом» с участием Окулова и Касселса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android