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Плющев: отсутствие сборной России на молодёжном чемпионате мира не очень значимо

Плющев: отсутствие сборной России на молодёжном чемпионате мира не очень значимо
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об отсутствии национальной команды России на молодёжном чемпионате мира — 2025 в Канаде.

«Отсутствие сборной России на молодёжном чемпионате мира не очень значимо. Не совсем приятно, что чемпионат мира проходит без нас. Тем не менее бог терпел и нам велел. Мы обязательно вернёмся на международные соревнования. Другой вопрос, в каком состоянии вернёмся. Неправильно быть в эйфории от тех международных турниров, которые мы сейчас проводим. Это необъективная картина, она не определяет наше реальное состояние на мировой арене», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Вопрос о допуске национальных команд России будет рассмотрен Международной федерацией хоккея в феврале-марте 2025 года.

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