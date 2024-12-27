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Шаров рассказал, насколько задержки по зарплате являются проблемой в «Салавате Юлаеве»

Шаров рассказал, насколько задержки по зарплате являются проблемой в «Салавате Юлаеве»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал задержки по зарплате в уфимском клубе.

– Задержки по зарплате – это проблема?
– В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней, — приводит слова Шарова Metaratings.

Напомним, в уфимском клубе каждый сезон происходят задержки выплат зарплат игрокам и работникам клуба. По ходу сезона задолженности погашаются.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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