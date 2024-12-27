Шаров рассказал, насколько задержки по зарплате являются проблемой в «Салавате Юлаеве»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал задержки по зарплате в уфимском клубе.

– Задержки по зарплате – это проблема?

– В любом случае это неприятный момент, так как любой человек преждевременно рассчитывает свои доходы. Никакого кризиса в этом плане у нас нет, так как задержки бывают только на несколько дней, — приводит слова Шарова Metaratings.

Напомним, в уфимском клубе каждый сезон происходят задержки выплат зарплат игрокам и работникам клуба. По ходу сезона задолженности погашаются.

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 37 матчей и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.