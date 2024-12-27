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Стало известно наказание экс-хоккеиста системы «Нью-Джерси» и клубов КХЛ за езду без прав

Стало известно наказание экс-хоккеиста системы «Нью-Джерси» и клубов КХЛ за езду без прав
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Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего хоккеиста «Атланта», «Автомобилиста» и системы «Нью-Джерси Дэвилз» Стефана Степанова за езду без водительских прав, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в судебных документах.

Выступавший на позиции защитника Степанов провёл в КХЛ 52 матча за московский ЦСКА, екатеринбургский «Автомобилист» и подмосковный «Атлант» в первой половине 2010-х, в сезоне-2010/2011 стал чемпионом Молодёжной хоккейной лиги. Играл за сборную России на юниорском чемпионате мира — 2010.

Напомним, сегодня, 27 декабря, телеграм-канал Baza заявил, что в ночь на 19 декабря сотрудники ГИБДД остановили на Ленинградском проспекте «Кадиллак Эскалейд», за рулём которого находился Степанов в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

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