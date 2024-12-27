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Слепышев вернулся в московское «Динамо» после приостановки контракта

Слепышев вернулся в московское «Динамо» после приостановки контракта
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Московское «Динамо» подписало контракт с нападающим Антоном Слепышевым до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форвард приостановил контракт с бело-голубыми 4 октября 2024 года. В нынешнем регулярном сезоне Антон Слепышев провёл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Подопечные Алексея Кудашова с 49 очками в активе после 39 проведённых встреч располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Динамо» встретится с минскими одноклубниками сегодня, 27 декабря, в столице Беларуси.

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