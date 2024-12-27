Коростелёв — о срыве перехода в «Трактор» год назад: было понимание, что обмен случился

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв рассказал о срыве перехода из «Северстали» в челябинский клуб в прошлом году.

— До какой стадии дошёл прошлогодний обмен?

— В день дедлайна было понимание, что обмен случился, а потом стало известно, что он не случился. Как было на самом деле, так легенды и ходят, никакого смысла выяснять это нет, рад быть здесь.

— Было ли понимание, что «Трактор» сохраняет интерес?

— В межсезонье я знал, что никуда не уйду, начну сезон в «Северстали». Предполагалась ситуация, которая получилась с обменом в середине сезона, тут команду понять можно. Им только успехов, позитивные у меня воспоминания – с ребятами, коллективом и тренерским штабом расстались на хорошей ноте. Знал, что «Трактор» интересуется и что они будут фаворитами на дедлайне, — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.