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Коростелёв — о срыве перехода в «Трактор» год назад: было понимание, что обмен случился

Коростелёв — о срыве перехода в «Трактор» год назад: было понимание, что обмен случился
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Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв рассказал о срыве перехода из «Северстали» в челябинский клуб в прошлом году.

— До какой стадии дошёл прошлогодний обмен?
— В день дедлайна было понимание, что обмен случился, а потом стало известно, что он не случился. Как было на самом деле, так легенды и ходят, никакого смысла выяснять это нет, рад быть здесь.

— Было ли понимание, что «Трактор» сохраняет интерес?
— В межсезонье я знал, что никуда не уйду, начну сезон в «Северстали». Предполагалась ситуация, которая получилась с обменом в середине сезона, тут команду понять можно. Им только успехов, позитивные у меня воспоминания – с ребятами, коллективом и тренерским штабом расстались на хорошей ноте. Знал, что «Трактор» интересуется и что они будут фаворитами на дедлайне, — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Предполагал обмен в середине сезона». Первое интервью с новичком «Трактора»
Эксклюзив
«Предполагал обмен в середине сезона». Первое интервью с новичком «Трактора»
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