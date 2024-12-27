Экс-форвард «Северстали» рассказал об особенностях атакующего стиля команды

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв рассказал об особенностях атакующего стиля «Северстали». Напомним, форвард перешёл из череповецкой команды в челябинскую.

— Говоря про тренерский штаб: можно сказать, что при Андрее Козыреве заиграли в лучший хоккей в карьере?

— Наверное, могу. Были хорошие отрезки в Магнитогорске, хоккей «Северстали» другой. Все мы знаем, как отличается хоккей Андрея Леонидовича, получал безумное удовольствие от игры.

— Чем в первую очередь отличается хоккей Козырева с точки зрения игрока?

— Количеством передач, наверное. Партнёр постоянно близко, за счёт коротких передач мало кто играет, — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.