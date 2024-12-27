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Новичок «Трактора»: для адаптации под любого тренера нужно время

Новичок «Трактора»: для адаптации под любого тренера нужно время
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Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв рассказал о первых впечатлениях от работы с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

— Какие первые требования у Гру? Можете сравнить его с теми тренерами, с которыми работали за океаном?
— Слишком рано так говорить, я приехал с корабля на бал. Лишь в час ночи добрался до Екатеринбурга. Сегодня мы поговорили, конечно, базовые тактические действия мне объяснили, но это всё с чистого листа. Нужно время, чтобы адаптироваться под любого тренера.

— Насколько трудной была дорога? Как сложно играть сразу после самолёта?
— Достаточно тяжело – меня вчера подвела пересадка, переносили рейс несколько раз, иначе было бы всё быстрее. Ничего, не впервой играть после самолёта, не первый раз меняли по ходу сезона – этот опыт помог мне, — сказал Коростелёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»:
«Предполагал обмен в середине сезона». Первое интервью с новичком «Трактора»
Эксклюзив
«Предполагал обмен в середине сезона». Первое интервью с новичком «Трактора»
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