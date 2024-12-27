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Владислав Третьяк рассказал, кто для него является спортсменом года в России

Владислав Третьяк рассказал, кто для него является спортсменом года в России
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского спортсменом 2024 года в России.

«Я всегда уделяю особое внимание вратарям, отношусь к голкиперам с особой симпатией и любовью. Переживаю и поддерживаю всех русских ребят, выступающих в наших лигах и в НХЛ. Неудивительно, что в моих глазах однозначный победитель номинации «Спортсмен года» — Бобровский. В этом сезоне он добился грандиозного успеха — выиграл Кубок Стэнли. Сергей — близкий мне человек, мы постоянно общаемся. По ходу плей-офф я даже отправлял ему специальные сообщения — чтобы приносили удачу.

Титул чемпиона мира, две «Везины» — это великолепные достижения. А в 2024-м Бобровский взошёл ещё на одну высоту, о которой мечтал. Причём Кубок Стэнли для «Флориды» выиграл именно Сергей. Убеждён, что именно он был MVP плей-офф НХЛ, отдать приз «Самый ценный игрок» надо было нашему вратарю. Ведь его заслуги в командной победе были особенно велики», — приводит слова Третьяка Sport24.

В финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» Бобровский был основным вратарём все семь игр. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам. «Флорида Пантерз» в финальной серии Кубка Стэнли одолела канадский клуб со счётом 4-3.

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