Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим Александром Бурмистровым

Московское «Динамо» заключило контракт до конца сезона с нападающим Александром Бурмистровым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Напомним, форвард в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги не играл. Он находился в статусе неограниченно свободного агента.

В регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных очков. Всего в рамках КХЛ 32-летний нападающий сыграл 484 встречи, где набрал 170 (50+120) очков.

Московское «Динамо» находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.