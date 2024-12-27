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СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина

СКА обменял Фальковского в «Ак Барс» на Юдина
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«Ак Барс» и СКА произвели обмен защитниками, сообщает пресс-служба казанского клуба. В Казань переезжает Степан Фальковский, в Санкт-Петербург отправляется Дмитрий Юдин. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Фальковский провёл 29 матчей, в которых набрал семь очков — забросил две шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «+11». Всего в КХЛ Фальковский провёл 232 матча, в которых набрал 78 очков — забросил 28 шайб и отдал 50 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего Юдина 27 матчей, в которых игрок обороны набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Всего в рамках КХЛ Юдин провёл 584 матча, в которых набрал 115 очков — забросил 28 шайб и отдал 87 результативных передач.

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