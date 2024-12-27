Роман Ротенберг прокомментировал обмен СКА и «Ак Барса» защитниками

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал обмен с «Ак Барсом» защитниками. В Казань переезжает Степан Фальковский, в Санкт-Петербург отправляется Дмитрий Юдин.

«Мы провели важный трансфер – в СКА возвращается защитник Дмитрий Юдин, который много лет провёл в нашей системе, выигрывал с клубом Кубок Гагарина. В своё время при другом главном тренере Юдин вынужденно покинул Петербург, хотя я всегда был за то, чтобы этот хоккеист продолжал выступать за СКА. Мы долго пытались его вернуть, и вот наконец-то это стало возможным. Мы хорошо знаем, на что способен Дима, он подходит под наш стиль игры, может быть лидером не только на льду, но и в раздевалке – с радостью приветствую его возвращение в СКА!

Также хочу поблагодарить за игру Стёпу Фальковского. Он всегда был в коллективе, никогда не сачковал, отдавал команде всё, что мог. Спасибо и удачи дальше», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.