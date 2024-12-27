Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил полноценный контракт с нападающим Андреем Чибисовым

«Спартак» заключил полноценный контракт с нападающим Андреем Чибисовым
Комментарии

«Спартак» заключил полноценный двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Андреем Чибисовым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее форвард был на просмотровом соглашении.

В сезоне-2024/2025 Чибисов провёл один матч за «Химик» в ВХЛ, где очков не набрал.

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешёл в «Трактор», но не провёл ни одной встречи за челябинцев. Ранее в «Тракторе» заявили, что Чибисов пропустил сезон по медицинским причинам. С ним произошёл несчастный случай, это связано с его здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег». Всего хоккеист провёл 445 матчей в КХЛ, в которых набрал 182 (81+101) очка.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» произвёл обмен хоккеистами с «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android