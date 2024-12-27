«Спартак» заключил полноценный контракт с нападающим Андреем Чибисовым

«Спартак» заключил полноценный двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Андреем Чибисовым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Напомним, ранее форвард был на просмотровом соглашении.

В сезоне-2024/2025 Чибисов провёл один матч за «Химик» в ВХЛ, где очков не набрал.

В мае 2023 года 31-летний нападающий перешёл в «Трактор», но не провёл ни одной встречи за челябинцев. Ранее в «Тракторе» заявили, что Чибисов пропустил сезон по медицинским причинам. С ним произошёл несчастный случай, это связано с его здоровьем.

Ранее Андрей Чибисов играл за «Югру», «Ак Барс», «Металлург» и «Виннипег». Всего хоккеист провёл 445 матчей в КХЛ, в которых набрал 182 (81+101) очка.