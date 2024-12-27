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«Нужно добавить жёсткости на пятаке». Генменеджер «Ак Барса» — про обмен со СКА

«Нужно добавить жёсткости на пятаке». Генменеджер «Ак Барса» — про обмен со СКА
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал про обмен со СКА защитниками. В Казань переезжает Степан Фальковский, в Санкт-Петербург отправляется Дмитрий Юдин.

«Перед дедлайном нам необходимо было обновить линию обороны: добавить жёсткости на пятаке и в углах, усилить конкуренцию в защитной линии. Сделать это без обменов невозможно, при этом важно было найти условия, которые устроили бы все стороны.

Степан Фальковский – опытный и стабильный защитник, который умеет здорово применять свои габариты, хорошо держит борьбу, эффективно подключается к атакам и имеет навык игры в большинстве.

Мы очень благодарны Дмитрию Юдину за совместную работу, добросовестный труд и самоотдачу. В этой сделке мы хотели учесть и его интересы. Желаем Диме удачи и успехов в его дальнейшей карьере и всегда будем рады видеть его в Казани», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

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